Vários fiéis que assistiam à missa das 11h30, este domingo, na Sé de Braga, e que tinham deixado os carros estacionados em ruas pedonais, foram multados, o que suscitou surpresa e revolta.O responsável do Cabido da Sé alega "perseguição" e recorda "tempo dos mártires", mas a vereadora com o pelouro da Polícia Municipal lembra que existe tolerância para quem estaciona no Rossio (ao lado da Sé), mas que a tolerância não pode ser aplicada às ruas pedonais envolventes.