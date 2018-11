Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiéis apostam em flores até cinco euros no Dia de Todos os Santos

Portugueses mantêm tradição mas gastam cada vez menos.

Por Francisca Genésio | 09:38

Os portugueses mantêm a tradição e rumam, por estes dias, aos cemitérios para prestar homenagem aos entes queridos, embora abram cada vez menos os cordões à bolsa para decorar as campas.



"Venho ao cemitério de Benfica todos os anos visitar a campa da minha falecida mulher, mas não gasto muito dinheiro, é uma pequena lembrança", disse ao CM Joaquim Maria, residente na Damaia, Amadora, que este ano optou por um ramo de flores com o custo de um euro.



A opinião é partilhada por Maria Otero, de 54 anos. "Compro sempre um ramo, normalmente de margaridas, que custe menos de 5 euros", explicou.



As floristas, normalmente mais procuradas pelos fiéis no dia de velar os defuntos, confirmam que o negócio das flores e das velas já teve dias mais lucrativos.



"Estes dias já não são como antigamente, quando se vendia bem. Os clientes dizem que não há dinheiro para flores. Se antes gastavam 10 euros, agora só compram ramos entre 1 e 5 euros", explicou ao CM Fernanda Monteiro, florista em Benfica, Lisboa. Com a previsão de mau tempo para hoje, temem que o negócio piore.



"Sempre que chove, as vendas correm mal. Conseguimos vender, mas em menor quantidade. Esperamos que o Dia de Todos os Santos [assinalado hoje], seja melhor, embora os clientes só peçam ramos baratos. Há muita gente que só vem nesse dia", contou Maria Oliveira, florista há 20 anos.



Durante o dia de hoje, são esperados milhares de fiéis nos cemitérios de norte a sul do País.