Fiéis criticam dança em cuecas em igreja de Leiria

Diocese e Misericórdia criticaram a autorização dada para a realização de um espetáculo no antigo templo.

Por Isabel Jordão | 01:30

Um espetáculo de dança realizado na antiga Igreja da Misericórdia de Leiria, atual Centro de Diálogo Intercultural, está a gerar polémica, devido à vestimenta dos bailarinos - que usam roupa interior - e à própria coreografia, que envolve movimentos no altar e junto das imagens religiosas. O espetáculo realizou-se em abril, por ocasião do Dia Mundial da Dança, mas foi a divulgação das fotografias e de um vídeo nas redes sociais que veio agora provocar "manifestações de indignação".



Em "nota informativa", a diocese de Leiria-Fátima pede "capacidade de discernimento, bom senso" e respeito pela "memória histórica e os símbolos cristãos" do edifício. Apela ainda a que sejam evitadas "situações que provoquem repúdio e sejam consideradas ofensivas à sua dignidade".



O padre Manuel Pina Pedro diz que "não há adjetivos suficientes para caracterizar tamanha atrocidade", considerando o espetáculo uma "terrível blasfémia e um insulto dos piores".



A Santa Casa da Misericórdia de Leiria, proprietária do edifício, considera, em declarações ao 'Região de Leiria', que "não foram respeitados os símbolos e imagens cristãs" e pede à câmara para criar "mecanismos que evitem situações de desrespeito por qualquer religião".



O vereador da Cultura, Gonçalo Lopes, diz que "houve um choque de ideologia" e remete para a Associação Cultural Metadança explicações sobre a "natureza" dos espetáculos apresentados no festival, que decorreu em abril e envolveu um grupo de alunos da Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa.



Francisco Pedro, orientador das residências artísticas do festival Metadança, que incluiu o polémico espetáculo de dança - discorda das criticas, diz que "se têm feito interpretações erróneas" e garante que "não houve intenção de chocar qualquer tipo de religião".



Oposição na câmara fala em ofensa e faz protesto veemente

Os vereadores do PSD, Fernando Costa e Álvaro Madureira, consideraram o espetáculo "impróprio e lascivo", na última reunião do executivo, liderado pelo PS. Fernando Costa deixou um "protesto veemente" e disse estar "ofendido". "Fazer ali espetáculos que ofendam as tradições religiosas é inapropriado e inadmissível". Álvaro Madureira criticou a "vestimenta" dos bailarinos e pediu "sensibilidade na gestão dos espaços", já que surgiram "reações de todo o Mundo".



Edifício foi reduzido a uso profano, mas mantém simbolismo

Situado no centro histórico da cidade, o edifício foi reduzido a uso profano em 2014, por decreto do bispo e a pedido da Misericórdia, que é a proprietária e cedeu o direito de superfície à Câmara de Leiria, para ser usado como Centro de Diálogo Intercultural. "Ainda que dessacralizado, continua a testemunhar o que foi enquanto lugar simbólico para a comunidade crente", diz a nota da diocese.



PORMENORES

Câmara fez obras

O edifício estava muito degradado e a Câmara Municipal de Leiria investiu 570 mil euros no restauro da antiga igreja e no projeto museológico.



17 mil visitantes

Neste primeiro ano, o Centro de Diálogo Intercultural - constituído pela antiga Igreja e Casa dos Pintores - recebeu mais de 17 mil visitantes.



Comunidade judaica

Foi construída em 1544 sobre a sinagoga da comunidade judaica de Leiria que ali existiu, constituindo um dos 12 projetos âncora para o sucesso da Rede de Judiarias de Portugal.