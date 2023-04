“Tratando-se de uma relação consentida, a partir dos 14 anos, civilmente, não é punível”, indicam os fiéis.



Centenas de paroquianos de Monção assinaram uma carta aberta ao bispo de Viana do Castelo, na qual contestam a “crucificação pública” do padre André Gonçalves, acusado de abusar sexualmente de um menor, por parte da diocese.“Tratando-se de uma relação consentida, a partir dos 14 anos, civilmente, não é punível”, indicam os fiéis.

Na altura, a diocese divulgou o caso, indicando a suspensão do sacerdote. “Pecou e é homem para assumir e ser julgado pelo pecado cometido, mas a ele e à família deve-se respeito”, lê-se na carta.



Esta sexta-feira (Sexta-Feira Santa) a oração universal, durante as celebrações, deverá integrar uma intenção pelas vítimas de abusos sexuais na Igreja, de acordo com a proposta da Conferência Episcopal.