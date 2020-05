Fiéis e turistas regressam à a torre dos Clérigos no Porto

A igreja e a torre dos Clérigos, no Porto, reabriram esta manhã, com fortes medidas de segurança e proteção, que permitem a presença de apenas 34 pessoas em simultâneo na igreja e a visita ao acervo e à torre de 400 pessoas por dia, no máximo.

“Temos todas as condições para garantir a segurança de todos os visitantes”, garantiu ao CM o padre Fernando Soares, presidente da Irmandade dos Clérigos.

À entrada, é necessário ter máscara, desinfetar as mãos e medir a temperatura corporal. Este fim de semana, o bilhete ‘Bye bye Covid’ oferece 50% de desconto.

Os concertos de órgão diários, às 12h00, Na igreja, foram retomados de forma presencial. Durante as últimas semanas foram transmitidos pelas redes sociais.