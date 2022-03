O Santuário de Fátima teve o ano passado um rendimento de 14,9 milhões de euros, mais 5,5 milhões do que no ano anterior, mas ainda assim aquém dos 20,3 milhões angariados em 2019, antes da pandemia da Covid-19. Os dados foram apresentadas esta quinta-feira, em Fátima, na habitual reunião anual de hoteleiros em que são divulgadas as estatísticas.