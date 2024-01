Fiéis revoltados impedem pároco de celebrar missa

Dezenas de populares reuniram-se, ontem, pouco depois das 7h00, no adro da Igreja Paroquial de Seramil, em Amares, para impedirem o padre António Magalhães Sousa de celebrar a missa de domingo. O protesto deveu-se ao crescente descontentamento dos fiéis com o trabalho do pároco.O sacerdote é pároco no Arciprestado de Amares há mais de 25 anos. Começou com três paróquias, mas, desde há cerca de seis meses, passou a ter sete, entre as quais Seramil. E foi aqui que os problemas começaram.A população desta paróquia cedo demonstrou descontentamento com os métodos "pouco flexíveis" do sacerdote, em contraponto com o pároco cessante."Na primeira reunião que tivemos com o senhor padre ficou claro que ele queria fechar a igreja", aponta Jorge Marques, morador na freguesia. "Uma senhora faleceu e a família, que vive em Inglaterra, pediu para celebrar o funeral no domingo e ele recusou. Não queremos este padre aqui", refere.Também Sandra Pinto, paroquiana, partilha a revolta. "Este padre só nos tem consumido, queria até tirar a catequese daqui", diz.Sem querer prestar grandes declarações, o pároco disse aoque "a celebração da eucaristia é sempre uma proposta: uns acolhem, outros não. Quando quiserem saborear este encontro (...) basta informar-me".A GNR esteve no local e impediu o fecho da porta da igreja a cadeado. O sacerdote esteve alguns minutos no local mas, perante o protesto, foi embora. A população promete queixar-se ao arcebispo.