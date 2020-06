Fila com 100 clientes para aceder a loja em Braga

Uma hora depois de reabrir portas, esta segunda-feira, mais de 100 pessoas esperavam pacientemente para poder entrar na loja Primark, no Braga Parque, em Braga.A loja de roupa a preços acessíveis, com lotação para 140 clientes, foi a que gerou mais procura dos clientes que, não respeitando o espaço de dois metros de distância imposto, criaram uma fila que serpenteava pelos corredores do shopping. Grávidas, crianças e famílias inteiras incluídas."Esperamos 30 minutos até chegar à porta, até foi rápido, em casa o tempo demora mais a passar", brincava Joana Martins, prestes a entrar na loja para comprar roupa de verão para os filhos, "que cresceram bastante nos últimos meses e já não tinham nenhuma peça que servisse"."Estávamos a contar que esta loja em específico fosse mais procurada e por isso pedimos aos lojistas para se prepararem. Estamos com os seguranças a aconselhar as pessoas a não ficarem na fila e a voltarem mais tarde", explicou ao CM António Afonso, responsável pelo Braga Parque."Nesta altura temos 1200 pessoas no shopping. Temos de monitorizar bem a afluência pois temos um limite máximo de 4 mil pessoas que vamos cumprir, além do uso obrigatório de máscaras, e todas as lojas têm acrílicos de proteção na caixa e desinfetante à entrada", explicou o responsável do espaço comercial, cuja esmagadora maioria das lojas reabriu ontem de manhã."Aproveitei que tive uma consulta em Braga para sair de Aveiro e almoçar no shopping, matar saudades da comida. Mas só viemos almoçar", explicou um jovem que almoçava.Na montra das lojas está afixado o número máximo de clientes que podem estar dentro de cada uma. A maioria fecha a porta quando a lotação é atingida.O uso de máscara é obrigatório dentro do shopping e todas as lojas têm à entrada desinfetantes para serem usados pelos clientes.Os seguranças estão atentos ao distanciamento entre clientes e, no caso de filas, abordam as pessoas pedindo que se afastem e mantenham dois metros de distância.O NorteShopping, em Matosinhos, abriu portas esta segunda-feira com medidas apertadas. O espaço tem agora uma capacidade total de 3700 pessoas, e esta segunda-feira de manhã 2200 passaram pela superfície comercial.Foi junto da loja de roupa Primark que mais clientes esperaram para poder entrar e realizar as suas compras. O uso de máscaras é obrigatório no shopping, que tem à porta das lojas e pelos corredores gel desinfetante à disposição dos clientes.Também os seguranças estão atentos ao distanciamento entre os clientes e se as lojas estão a cumprir a lotação que agora está afixada.O Centro Colombo, em Lisboa, investiu no reforço das medidas sanitárias - os corrimãos das escadas rolantes têm desinfeção automática e há mais de 200 dispensadores de gel - e garante estar preparado para "abrir já".A evolução da pandemia na região de Lisboa levou o Governo a adiar a decisão sobre a reabertura para quinta-feira.A reabertura de portas do Arena Shopping, em Torres Vedras, teve esta segunda-feira uma grande afluência. Uma cliente declarou ao: "Não tive receio de vir ao shopping, não vi ninguém sem máscara e havia pessoas a limpar as superfícies."Também Miguel Fontão, diretor-geral do Arena do Shopping, fez um balanço positivo deste primeiro dia de reabertura de portas."O nosso objetivo passa por transmitir, o mais possível, segurança aos nossos clientes: há doseadores com desinfetantes em vários espaços e cuidados redobrados. Assim, é possível entrar no shopping sem tocar nas superfícies e com circuitos alternados para evitar o mais possível grandes aglomerados", explicou.Há dispensadores de álcool-gel em vários pontos do espaço, no chão estão desenhadas setas que indicam o sentido que os visitantes devem seguir para não se cruzarem. Há ainda marcas que delimitam a distância de segurança, para além de uma constante higienização e renovação de ar.São algumas das medidas adotadas pelo centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, que esta segunda-feira reabriu portas, ou seja, 150 lojas voltam a fazer negócio.Os visitantes, todos de máscara, admitiram que já sentiam falta do espaço. "Tinha saudades. Muitas. De passear e de ir às compras", disse António Martins, de 27 anos."Já estava com algumas saudades de vir ao Forum [Algarve]. Trouxe máscara, higienizo as mãos e as pessoas aqui também têm mantido a distância de segurança. Espero que continue assim", revelou aoAdriana Fonte, que esta segunda-feira aproveitou a abertura das grandes superfícies para fazer compras. Para ajudar a este sentimento de segurança, o centro comercial impõe o uso obrigatório de máscara (se o cliente não tiver, o Forum oferece), instalou vários pontos de higienização das mãos e reforçou a segurança, para haver um maior controlo do cumprimento das regras.Na reabertura do Évora Plaza não foram muitos os eborenses a optar pelo espaço para ir às compras. O centro comercial esteve longe de encher.O espaço dedicado às refeições, o único onde não é obrigatório o uso de máscara, viu reduzido o número de lugares para garantir o distanciamento. O cinema não tem data para reabrir.