Fila para fazer testes à Covid-19 em S. Pedro do Estoril gera contestação

Uma fila de gente à porta de uma escola em São Pedro do Estoril, Cascais, provocou este sábado indignação. Em causa está uma ação de testagem à Covid-19 que tinha como população-alvo pessoal docente e não docente, assegurada "apenas por dois profissionais de saúde", resultando em horas de espera.No Facebook, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, disse que a ação nada tinha que ver com o município, mas era responsabilidade do Ministério da Segurança Social. "Já tinha alertado que não deviam centralizar e delegar nas câmaras municipais. Mas insistem nas quintinhas", disse o autarca.Contactado, o Ministério da Segurança Social disse desconhecer tal ação e remeteu para o Instituto de Segurança Social, que não prestou esclarecimentos.