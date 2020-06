Filas de centenas de pessoas no Hospital Santa Maria

Confrontada pelo CM, a unidade hospitalar garante que estão a ser tomadas medidas para minimizar os aglomerados, com o reforço do número de técnicos.



Centenas de pessoas aguardam todos os dias em fila junto ao Centro de Colheitas e Serviço Ambulatório do Hospital Santa Maria, em Lisboa, sem manterem o mínimo espaço de distanciamento social, exigido perante a pandemia de Covid-19.Confrontada pelo, a unidade hospitalar garante que estão a ser tomadas medidas para minimizar os aglomerados, com o reforço do número de técnicos.

Nas últimas 24 horas, morreram seis pessoas vítimas de Covid-19, o valor mais alto no espaço de 11 dias, depois do registo de 7 óbitos no dia 12. A Região de Lisboa e Vale do Tejo lidera nos novos casos: esta terça-feira registou mais 299 infetados.