O caos no aeroporto de Lisboa continua devido a um planário que aconteceu no domingo, fazendo com que alguns dos trabalhadores saíssem do seu trabalho. Esta situação está a provocar filas de espera com cerca de oito horas para entrar em Portugal, entre o dia de ontem e esta terça-feira.O aeroporto de Lisboa afirma que este tempo de espera deve-se à falta de trabalhadores.