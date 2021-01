Filas de trânsito na VCI no Porto em horário de recolher obrigatório

A Via de Cintura Interna, no Porto, registou longas filas de trânsito, entre as 13h00 e as 14h30 deste sábado, já em horário de recolher obrigatório. A PSP está a realizar uma operação de sensibilização e fiscalização junto à saída para o Campo Alegre, no sentido Freixo/Arrábida.

As filas de trânsito iniciavam na avenida AEP, ainda antes da chegada à VCI.

Previsivelmente, muitos condutores tinham saído das grandes superfícies comerciais e hipermercados, que encerraram às 13h00.

Hoje há recolher obrigatório desde as 13h00 e é proibido circular entre concelhos, exceptuando motivos de forma maior como trabalho ou saúde, na maioria dos concelhos de Portugal continental.