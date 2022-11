Filha do fundador dos cabeleireiros Sanjam acusada de roubo pelo pai. Veja agora na CMTV

A filha do fundador do império Sanjam, uma das maiores cadeias de cabeleireiro do país, acusa a filha, Joana Santos, de o ter roubado, a ele e ao irmão e de os ter deixado sem nada.A mulher, filha do meio de três irmãos, é suspeita de gestão danosa, desvio de dinheiros para offshores e traição. Além disso, é ainda acusada de de ter desviado cerca de 600 mil euros de subsídios do estado para ordenados principescos dela própria e do ex-companheiro, o italiano massimo buttiglieri.Em causa estão apoios recebidos a fundo perdido no âmbito da Covid-19. A família acusa-a de se apoderar ilegitimamente ilegitimamente da fortuna construída pelo pai.Leia a Investigação completa na Sábado