Uma mulher foi informada pelo Hospital S. João (Porto) que o pai internado na medicina interna Covid-19 tinha tido alta. Contudo, o homem morrera horas antes da visita da filha, no dia 2 de maio de 2022. Após queixa, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deliberou sobre a necessidade dos acompanhantes serem informados, em tempo razoável, sobre a situação do doente.Um outro caso, entre 33 deliberações divulgadas esta terça-feira, é referente a uma mulher que após o trabalho de parto no Hospital Santa Maria (Lisboa) tinha uma compressa na vagina do tamanho de uma bola de golfe. A ERS pede garantias na prestação de cuidados.