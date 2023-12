O filho de Marcelo Rebelo de Sousa terá invocado o nome do pai nas reuniões que teve com o então secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, no sentido de pressionar o tratamento das gémeas luso-brasileiras diagnosticadas com atrofia muscular espinhal em Portugal. A partir de novembro de 2019, Nuno Rebelo de Sousa reuniu-se mais do que uma vez com Lacerda Sales no Ministério da Saúde.









