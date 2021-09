Filhos de Jorge Sampaio recordam "homem bom" que sabia que na vida e na política "nada se faz sozinho"

Os filhos do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, Vera e André, recordaram este domingo o seu pai como "um homem bom", que sabia que na vida e na política "nada se pode fazer sozinho".

Coube à filha mais velha o primeiro discurso na cerimónia oficial no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, numa intervenção em que quis recordar o pai com a "autenticidade e proximidade" com que falava com os filhos.

"O nosso pai era um homem bom, atento e disponível, para quem as pessoas contavam cima de tudo, não as pessoas em geral, mas cada pessoa com nome e rosto", destacou.