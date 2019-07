Filipe Gaivão foi recebido por eurodeputados e já partiu de Bruxelas para Lisboa de bicicleta

Filipe Gaivão, de 57 anos, partiu esta quarta-feira de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solitária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".O ciclista partiu às 10h30, hora de Bruxelas, do Parlamento Europeu para um percurso de 2400 quilómetros. Foi recebido, antes de partir, por quatro eurodeputados - Carlos Zorrilho, José Manuel Fernandes, João Ferreira e Claúdia Aguiar - e por uma delegação da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, em representação da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM).Os principais desafios que enfrentam as pessoas com Esclerose Múltipla na Europa e a importância da criação do Registo Nacional da Esclerose Múltipla para recolha de dados sobre a doença foram os destaques do diálogo com os eurodeputados, bem como com a comunicação social.Esta terça-feira, Filipe Gaivão havia sido recebido ao jantar por emigrantes portugueses, no Café Portugal, que também é Casa do Benfica.