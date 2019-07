Filipe Gaivão pedala de Bruxelas a Lisboa pela esclerose múltipla

Filipe Gaivão, 57 anos, parte na próxima quarta-feira de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solitária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".A partida é feita junto do Parlamento Europeu, com a presença de deputados europeus e da Comissão Europeia, numa organização da Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla.Para dia 28 está prevista a chegada a Lisboa, com a conclusão da iniciativa junto da sede da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. "Nos últimos cinco dias da viagem, a partir de Salamanca, irei contar com a companhia de amigos e representantes de instituições", adiantou Filipe Gaivão, que nos últimos cinco anos efetuou cinco iniciativas semelhantes.Filipe Gaivão recorda a viagem de 2017 de Lisboa ao Vaticano onde transmitiu a mensagem sobre o desperdício alimentar. "O Papa Francisco demonstrou apreço pelo gesto", disse.