Filme indiano fecha Lisboa no fim de semana

Acesso de peões e viaturas ao Terreiro do Paço esteve cortado durante mais de seis horas

Por Bernardo Esteves | 01:30

As filmagens de uma superprodução indiana dos estúdios de Bollywood obrigaram ontem ao encerramento de algumas das principais ruas da baixa de Lisboa, situação que se irá repetir durante este domingo.



A Praça do Comércio esteve encerrada desde as 9h30 até às 16h00, durante mais de seis horas, para desespero de centenas de turistas que tentavam visitar o local.



"Estes projetos têm trazido benefícios para Lisboa, promovendo e divulgando o seu património histórico e cultural, atraindo investimento nacional e internacional", afirmou, em comunicado, a Câmara de Lisboa, sem revelar o montante recebido.



Trata-se de um filme de ação em que participam importante atores indianos. "Vai estrear em outubro de 2019, mas ainda não se sabe qual será o nome", disse ao CM o produtor Dhimant Radia, fundador da produtora All Around The Globe, que vive em Lisboa há 17 anos.



A circulação de viaturas esteve também interrompida nas rua do Ouro, Comércio, São Julião e Conceição. Também a zona do Ascensor da Bica foi palco de filmagens e a circulação esteve condicionada entre entre as 14h30 e as 17h30. O ascensor não prestou serviço público, que foi garantido por dois autocarros.



PORMENORES

Mais cortes este domingo

A circulação estará este domingo interrompida na rua Marechal Saldanha e na rua do Almada, das 07h30 às 19h00.



Filmagens na Bica

O trânsito volta a estar condicionado este domingo na zona do Ascensor da Bica, entre as 13h30 e as 18h00, com dois autocarros minibus a garantirem o serviço público de transporte.



Produtora já filmou em vários locais de Portugal

Desde 2013, vários filmes indianos produzidos pela All Around the Globe foram filmados em Lisboa, Óbidos, Guarda, Porto, Espinho, Cascais e Sintra. Há já cenas de danças gravadas no Rossio e no Terreiro do Paço, motivo pelo qual são muito visitados por turistas indianos.



"Aumento notório" das filmagens na capital

Lisboa tem registado "um aumento notório do número de filmagens", garante, em comunicado, a câmara lisboeta, destacando a importância da criação de um serviço designado Lisboa Film Commission, que permitiu agilizar processos e melhorar prazos de licenciamento.