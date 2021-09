Fim da interdição à pesca de polvo na Costa Vicentina

Os pescadores da Costa Vicentina estão autorizados, a partir desta quinta-feira, a capturar polvo ao fim de semana, o que é proibido no resto do Algarve. A medida resulta de um despacho da secretaria de Estado das Pescas publicado ontem em Diário da República.Desde 2019 que está interdita a pesca, descarga e venda de polvo no Algarve desde as 22h00 de sexta-feira e as 22h00 de domingo. "É uma questão consensual, que visa a preservação do recurso e a sustentabilidade da pescaria", explica Miguel Cardoso, presidente da Olhãopesca-Organização de Produtores de Pesca do Algarve.No entanto, os armadores da Costa Vicentina solicitaram a possibilidade de passarem a pescar ao fim de semana, porque "estão mais sujeitos às intempéries e mais condicionados em termos de oportunidade de pesca", diz Miguel Cardoso.O Governo acabou por aceitar o pedido. Assim, foi levantada a interdição ao fim de semana a norte do cabo de S. Vicente para embarcações com "registo em Sagres e Lagos, cujos proprietários residam na costa ocidental". O molusco terá de ser descarregado na Costa Vicentina.O polvo é uma das espécies com maior valor comercial. Só no primeiro semestre deste ano, os pescadores algarvios capturaram quase duas mil toneladas, cifrando-se o preço médio em 7,67 euros/quilo.