Sem festas ao ar livre e com ajuntamentos com mais de dez pessoas nas ruas proibidos, os espetáculos de fogo de artifício que não foram cancelados vão ser apreciados em janelas, terraços ou unidades hoteleiras onde se vão realizar festas de Passagem de Ano, um pouco por todo o País.





Apesar das restrições impostas pelo Governo, foi mantido o lançamento de fogo de artifício em Vila Nova de Cerveira, Figueira da Foz, Coimbra, Santarém, Torres Novas, Mafra, Seixal, Odemira, Portimão, Albufeira e no Funchal, segundo um levantamento feito pelo. Será na Madeira que os espetáculos de pirotecnia serão mais expressivos, com a duração de oito minutos e distribuídos por 59 postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal (27 postos), entre o Cais 8 e a praia Almirante Reis (25 postos), no mar (5 postos) e ilha do Porto Santo (2 postos).

Localidades com fogos de artifício no Fim de Ano





Leia também Madeira assinala festividades de fim de ano sem restrições adicionais No Algarve, os municípios já tinham decidido, por unanimidade, cancelar espetáculos e festas de Passagem de Ano, mas cada autarquia tomou a decisão sobre a pirotecnia. Albufeira decidiu manter o fogo de artifício e será lançado de oito pontos do concelho, para que uma grande parte da população possa observar, a partir de casa, os espetáculos no céu. Em Portimão, está previsto o lançamento em três locais: zona ribeirinha, Alvor e praia da Rocha.

A PSP, GNR e Polícia Marítima vão estar atentos aos ajuntamentos com mais de dez pessoas e ao consumo de bebidas alcoólicas nas ruas e praias.



temperaturas amenas no continente

As temperaturas vão ser amenas e não está prevista queda de chuva durante a Passagem de Ano no continente e na Madeira. Já nos Açores está previsto vento, por vezes forte, e chuva.



cadeias hoteleiras mantêm programas

As cadeias hoteleiras admitem que o aumento das restrições e a situação pandémica originaram cancelamentos, mas continuam a trabalhar nos programas de Passagem de Ano já previstos.



Perdas de 30 milhões sem festas







Leia também Fim de ano: Agitação marítima desaconselha festas na praia O cancelamento de festas de Natal e de Passagem de ano, no mês de dezembro, já provocou prejuízos de cerca de 30 milhões de euros em empresas ligadas ao setor dos eventos. E já se antecipam quebras de 90% nos trabalhos previstos para os dois primeiros meses do ano.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos (APSTE), Pedro Magalhães, “as atuais medidas protegem os decisores políticos, porque não existem limitações diretas ao setor além da obrigatoriedade de teste em todos os eventos, o que já de si é condicionante”.





A APSTE reivindica medidas como a reavaliação do programa Apoiar ou a extensão das moratórias. “Muitas empresas contavam com este período para recuperarem alguma da sua liquidez e salvar as suas equipas, mas tal não aconteceu, com enormes prejuízos financeiros e humanos”, critica Pedro Magalhães.







Carlão anima a festa com concerto na baía do Seixal



O Seixal é exceção nas festas de Fim de Ano, com um concerto de Carlão, na zona ribeirinha, a partir das 22h00, A autarquia seixalense garante que cumpre todas as normas da DGS. Todas as freguesias do concelho vão ter fogo de artifício.





Cancelamentos “em catadupa” nos hotéis citadinos



O aumento de casos de Covid-19 tem provocado “cancelamentos em catadupa” nos hotéis citadinos, com Lisboa e Porto a registarem “baixíssimas taxas de ocupação”, refere a vice-presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira.