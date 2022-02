A existência de várias barragens vazias coincide com o fim da produção de eletricidade na Central a Carvão do Pego. A unidade no concelho de Abrantes foi encerrada em novembro último. Nos dois meses seguintes, a produção de energia levou ao limite as barragens de Lindoso/Touvedo, Alto Rabagão, Vilar/Tabuaço, Cabril e Castelo de Bode, obrigando agora a uma suspensão.