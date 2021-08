O regresso de milhares de portugueses a casa, depois de um período de férias no Algarve, provocou este sábado alguns congestionamentos de trânsito na A2, no sentido Sul-Norte.





No último fim de semana do mês de agosto, muitas famílias optaram por fazer a viagem de regresso a casa logo no sábado. No entanto, não conseguiram evitar algumas complicações no trânsito nos acessos às portagens de Paderne da A2 e na zona de Almodôvar.Humberto Moreira, residente em Águeda, na área de serviço de Almodôvar.