Fim de semana vai ser com neve e chuva

Tempo frio vai manter-se pelo menos até à próxima sexta-feira.

Por Luís Oliveira e Alexandre Salgueiro | 01:30

O nevão na serra da Estrela fez disparar a procura de alojamento na região para a Páscoa. "Estávamos com pouca procura, mas a neve teve um efeito imediato na marcação de reservas", disse João Lindeza, empresário hoteleiro.



PORMENORES

Alerta para os perigos

A Proteção Civil alerta para situações de piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água e gelo, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, bem como inundação por transbordo de rios.



Acumulação de neve

Está prevista queda de neve para as serras da Peneda-Gerês, Montesinho, Alvão-Marão, Montejunto e Estrela.

O tempo frio com chuva e neve vai manter-se pelo menos até à próxima sexta-feira.Para este fim de semana, a Proteção Civil emitiu um alerta a dar conta de previsão de chuva forte e queda de neve para as montanhas mais altas do Norte e Centro do País, à semelhança do que aconteceu esta sexta-feira.O vento também vai soprar forte, tal como a agitação marítima, com ondas que podem atingir entre 10 e 12 metros de altura. Em suma: um fim de semana de inverno rigoroso em plena primavera.Ontem, a neve caiu com muita intensidade, sobretudo na zona da serra da Estrela e também nas serras de Caramulo e Montemuro (distrito de Viseu) e no Marão (distrito de Vila Real). Na serra de Montemuro não nevava com tanta intensidade desde janeiro de 2018."Isto é muito bom para a agricultura. É preferível um nevão destes do que cinco dias seguidos a chover", disse aoAntónio Sousa, pastor.Na Estrela, os acessos à Torre foram encerrados na quinta-feira à noite e poderão manter-se intransitáveis ao longo de um fim de semana em que se espera um nevão ainda mais forte.No entanto, os turistas divertem-se na mesma.