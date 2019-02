Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fim de semana com sol e temperaturas a chegar aos 26 graus

Continente vai ter calor pouco habitual para esta altura do ano.

09:32

O fim de semana chegou e com ele o sol e as temperaturas 'altas', para dias de inverno.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apesar de alguma nebolusidade matinal, tanto sábado como domingo são dias com previsão de sol e temperaturas que podem alcançar os 24 graus em algumas regiões do país.



Para Lisboa e Porto são esperadas máximas de 21 graus, 23 para Faro, 24 para Santarém. Para domingo, as temperaturas sobem ligeiramente, sendo possível contar com máximas 22 graus para Lisboa e Porto, 23 em Faro e pode chegar aos 26 em Santarém, o distrito mais quente de Portugal Continental.