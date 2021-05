Fim do Estado de Emergência devolve liberdade no Dia do trabalhador

O fim do estado de emergência devolveu a liberdade ao Dia do Trabalhador, que este sábado foi celebrado em todas as capitais de distrito e ilhas. Em Lisboa, debaixo de um sol primaveril convidativo, mais de cinco mil pessoas juntaram-se no relvado da alameda D. Afonso Henriques, segundo fonte policial. Há um ano, em plena pandemia, apenas algumas centenas compareceram, devido às restrições do confinamento.Ao contrário do ano passado, em que o 1º de Maio se cingiu a uma concentração, desta vez houve não um mas dois desfiles: os residentes do distrito de Setúbal partiram dos Anjos e os de Lisboa do Campo Pequeno, reunindo-se na Alameda. Empunhando bandeiras com os símbolos dos vários sindicatos da CGTP e cartazes em que se apelava ao aumento dos salários e fim da precariedade, crianças, jovens, adultos e idosos aplaudiram entusiasticamente o discurso da secretária-geral da CGTP. Isabel Camarinha denunciou "o aumento do desemprego e da precariedade"."O tempo veio comprovar que o surto da Covid-19 expôs e agravou muitos dos problemas que enfrentamos há décadas", sublinhou Camarinha, que voltou a exigir o "o aumento dos salários em 90 €". No Porto, na avenida dos Aliados, o ambiente também foi de luta e festa. A UGT assinalou o 1º de Maio por videoconferência, tal como no ano passado.Quando chegou à Alameda, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse que admite conversar com o Governo PS sobre o Orçamento do Estado de 2022, mas avisou que o partido "não assina de cruz".