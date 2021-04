Fim do uso de máscara para vacinados contra a Covid-19 defendido pelo ECDC

As pessoas que estejam totalmente vacinadas contra a Covid-19 podem começar a 'relaxar' as medidas de prevenção contra a doença. O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC) defende que duas pessoas que tenham tomado as duas doses - na maior parte das vacinas - podem mesmo aligeirar o uso de máscara e distanciamento social imposto durante a pandemia para evitar contágios.Há ainda um fator importante para que estas medidas comecem a ser levadas em conta, que é o estado da vacinação contra o vírus.- Pessoas totalmente vacinadas que se encontrem com outras totalmente vacinadas podem aliviar o uso de máscara e distanciamento social.- Pessoas totalmente vacinadas que estejam com outras não vacinadas, em que não existam fatores de risco para desenvolvimento de doença grave, podem aliviar o uso de máscara e distanciamento social.- Encontros entre pessoas e não vacinadas - ou entre não vacinados - em que estejam incluídos idosos ou pessoas em risco de desenvolver Covid-19 grave devem manter o uso de máscara e distanciamento social.- Em caso de ajuntamentos ou permanência em espaços públicos, a máscara e o distanciamento devem ser mantidos.A exigência de prova de teste negativo contra a Covid-19 pode também deixar de ser necessário, segundo a ECDC, em casos de pessoas totalmente vacinadas contra a doença.A ECDC teve em conta o reduzido risco de pessoas totalmente vacinada desenvolverem formas graves da doença provocada pela Covid-19.Estas recomendações deverão começar a ser levadas em conta quando o processo de vacinação conseguir cobrir grande parte da população, algo que ainda não se verifica em Portugal.