Foi às Finanças de Felgueiras pedir um documento para a mulher e saiu de lá com a informação de que não o poderia levantar porque ela estava morta, desde abril de 2011. Manuel Barbosa nem queria acreditar no que estava a ouvir.



A situação tornou-se ainda mais caricata quando voltou ao local, horas depois, com a esposa, Fernanda Freitas, de 62 anos, e lhe voltaram a referir que o óbito tinha sido declarado há mais de doze anos, remetendo o problema para a Conservatória.









