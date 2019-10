Finanças recusam pagar dívida milionária da saúde militar

O Ministério das Finanças recusa assumir o pagamento da dívida da saúde militar enquanto o Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), tutelado pelo Ministério da Defesa, não garantir que esta dívida não aumentará no futuro.Segundo apurou o, enquanto o IASFA não apresentar um plano de gestão eficiente da Assistência na Doença aos Militares (ADM) para o futuro, o Ministério das Finanças não assinará o acordo com o Ministério da Defesa que prevê a libertação de verbas para o pagamento aos prestadores privados de saúde de uma dívida acumulada da ADM das Forças Armadas de quase 91 milhões de euros.O plano prevê o pagamento das dívidas da ADM no prazo de três anos, com as Finanças a fazerem três transferências de cerca de 30 milhões de euros cada uma para o IASFA. A dívida da ADM não tem parado de crescer nos últimos anos. O sistema de saúde militar tem 120 mil beneficiários.