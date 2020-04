‘Finta’ de António Costa deixa Marcelo Rebelo de Sousa em silêncio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.04.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Presidente da República foi esta terça-feira um rosto silencioso na sessão de esclarecimentos no Infarmed, não colocando questões aos epidemiologistas. Segundo apurou o, Marcelo Rebelo de Sousa não terá gostado de ver tornadas publicas as medidas de desconfinamento preparadas pelo Governo antes da reunião com os especialistas.Muitos dos presentes na reunião estranharam que Marcelo não fizesse ...