"Fiquem completamente tranquilos": Graça Freitas assegura que vacinas adaptadas são seguras e eficazes

A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, assegurou esta quinta-feira que os portugueses podem ficar "completamente tranquilos" já que as vacinas adaptadas contra a Covid-19 são seguras e eficazes.Graça Freitas apelou a que "quem receba um agendamento não falte, a não ser por motivo de força maior", justificando que os recursos na saúde devem ser bem usados. "É pela saúde, para que passem um natal em familia", disse Graça Freitas, afirmando ainda a intenção de vacinar três milhões de pessoas antes da quadra natalícia.A Diretora Geral da Saúde relembrou que os processos anteriores de vacinação contra a Covid-19 correram bem. "Já sabem que as doses que levaram anteriormente foram seguras. Tudo correu bem e as pessoas estão seguras em relação ao passado", afirmou.