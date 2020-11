Recebeu uma mensagem sobre reembolso do Fisco? Autoridade Tributária alerta para fraude e pede que ignore

A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou esta segunda-feira os contribuintes, numa mensagem no portal das finanças, para o envio de mensagens falsas para o telemóvel nas quais é pedido que se carregue em 'links' que são fornecidos.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", avisa, adiantando que o objetivo da fraude é "convencer" o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos.

"Em caso algum deverá efetuar essa operação", alerta o Fisco, recomendando a leitura do folheto informativo sobre segurança informática disponível no Portal das Finanças.



Entre os exemplos do corpo das mensagens falsas enviadas, o Fisco refere mensagens alegadamente enviadas pelo Governo português a anunciar direito a reembolso de 105 euros e convidado a seguir um 'link' para que o mesmo possa ser processado.