Fluviário reabre em Mora com sinal de otimismo

O Fluviário de Mora, o primeiro Museu-Aquário da Europa, inaugurado em 2007, e que conta com uma média anual de 45 a 50 mil visitantes, reabriu esta terça-feira, três meses depois de fechar portas na sequência das medidas de combate à pandemia.









Na reabertura, e apesar de ser dia de semana, cerca de duas dezenas de pessoas visitaram o Fluviário.

“No ano passado iríamos bater o recorde de visitantes”, diz Luís Simão Matos, presidente da Câmara de Mora, lamentando o cancelamento das visitas devido à pandemia. Mas agora, com o espaço aberto, reina o otimismo.



“Esperamos que as pessoas possam continuar a desfrutar, não só do Fluviário, como de todo o espaço envolvente; é sinal de regresso à normalidade”, conclui o autarca.