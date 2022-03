As Urgências do Hospital de Viana do Castelo registaram uma afluência atípica de doentes, com infeção respiratória, na tarde de quarta-feira.Problema agravou-se à noite, com a entrada de utentes de idade avançada e considerados muito urgentes.Dada a prioridade, os pacientes com pulseira verde chegaram a esperar seis horas para serem atendidos.