Fnac Portugal avança com lay-off para 1.600 trabalhadores

A Fnac Portugal requereu o lay-off simplificado para 91% dos seus cerca de 1.800 colaboradores, indica esta sexta-feira a empresa em comunicado.

A medida, refere a cadeia de lojas, visa "garantir os mais de 1.800 postos de trabalho permanentes". A Fnac recorda que desde o início da pandemia da covid-19 tomou várias medidas, começando pelo encerramento, a 19 de março, da maioria das suas lojas.

Já no início desta semana, a Fnac encerrou as sete lojas que permaneciam a operar em regime de serviços mínimos e passou a funcionar apenas com o canal online.

A empresa indica estar a sofrer "prejuízos avultados" e decidiu "recorrer a todos os sistemas de protecção que o Governo português está a disponibilizar às empresas".

Assim, decidiu recorrer ao regime de lay-off simplificado durante um mês, com efeitos a partir de 1 de abril, admitindo que este possa ser renovado por igual período em maio.

A Fnac detalha que requereu o lay-off total para 87% dos colaboradores "cujas funções foram suspensas na totalidade, sendo na sua grande maioria colaboradores que desempenham funções nas lojas Fnac que se encontram encerradas"; bem como o lay-off parcial "aplicado a 4% colaboradores que continuam em funções mas com redução de horário".

Os restantes 9% do pessoal continua a "desempenhar a totalidade das suas funções".

"Aceder a este programa de exceção é a única forma, disponível neste momento, para tentar minimizar os avultados prejuízos imediatos e garantir um futuro para a organização e os seus colaboradores", assinala a Fnac.

"É uma decisão difícil, mas necessária, que nos permitirá garantir os mais de 1.800 postos de trabalho permanentes", conclui a empresa.