Foco de gripe das aves detetado em perus em Óbidos

Foi detetado esta quinta-feira um foco de infeção de gripe aviária numa exploração comercial de perus situada em Santa Maria São Pedro e Sobral da Lagoa, Óbidos. N Na sequência da deteção do segundo foco em Óbidos.Este é o segundo foco de infeção detetado, sendo que no dia 1 de dezembro foi confirmado outro foco de infeção em aves domésticas no concelho de Palmela.Na sequência destes focos de infeção foram estabelecidas as respetivas zonas de restrição sanitária: uma zona de proteção e uma zona de vigilância, abrangendo respetivamente, raios de 3 e 10 km em volta de cada local afetado.