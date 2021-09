"A casa do meu irmão e parte do nosso terreno agrícola foram destruídos e ele ficou sem trabalho”, lamenta Carlos Guerreiro, 55 anos, irmão do agricultor José Eduardo que, aos 58 anos, teve de ir viver com a mulher para casa dos pais depois de ter perdido os meios de subsistência no violento incêndio que lavrou em Castro Marim, em agosto passado, durante dois dias.