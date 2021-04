Mais de 700 folares foram este domingo distribuídos pela população da freguesia da Guia, em Albufeira. Tratou-se da XVII Prova do Folar que, segundo o presidente da junta de freguesia da Guia, que promoveu a iniciativa, “veio substituir um folar de 220 quilos que, antes da pandemia, era repartido pela população na Páscoa”.O autarca esclareceu que, no ano passado, devido à pandemia, o evento não aconteceu, “mas este ano quisemos recuperar a tradição”. Assim, 700 folares, com cerca 300 gramas cada, foram distribuídos porta a porta. De manhã a distribuição decorreu na zona da Guia e, à tarde, em Vale Parra. A caravana era composta por três viaturas, uma das quais com música. O objetivo, explicou Dinis Nascimento, foi “celebrar o Domingo de Páscoa de uma forma diferente, mas não menos especial”, tendo em atenção “as normas de segurança, como “máscaras e distanciamento físico”.