Folia de Norte a Sul do País: Conheça a lista de espectáculos e desfiles para 'brincar' ao Carnaval

O Carnaval está de regresso. Após dois anos de pandemia, a folia volta a animar as ruas de Norte a Sul do País.Conheça a lista de desfiles e espectáculos.Programa variado, com exposições, animação de rua, gigantones, máscaras gigantes decoradas pela comunidade e oficinas e visitas. Marchinhas e músicas temáticas no Coreto na Praça das Galinhas.Neste fim de semana há muita folia. Na véspera e no dia de Carnaval o centro de Estarreja contará com animações de ruas, baterias de escolas de samba, espetáculos de comédia e trio elétrico Axé Brasil.Hoje à noite há desfile de escolas de samba (bilhetes custam 2 €). No domingo e na terça-feira realizam-se os grandes corsos carnavalescos, com cinco grupos e três escolas de samba (bilhetes custam 5 €).O programa arranca hoje, com um assalto de carnaval. Desfile pelas ruas de Samora Correia na tarde de domingo, com o cantor Sérgio Rossi e a concorrente do ‘BB’ Sandrina. Enterro do Entrudo no dia 2 de março.Entre hoje e quarta-feira há bailes no Pavilhão Paz e Amizade, dois trios elétricos na zona Oriental e Norte, enterro do Entrudo e fogo de artifício no Parque Adão Barata.Espetáculos simbólicos organizados pelas escolas de samba e grupos de Axé hoje e amanhã. No dia 28, um palco móvel percorrerá várias ruas das freguesias de Santiago e Castelo.Embora o Carnaval não se realize nos seus moldes habituais, há várias iniciativas. Hoje chegam os Reis e há desfile no centro histórico. Amanhã também há desfile. No dia 28, às 20h30, realiza-se uma arruada.