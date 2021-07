Fome agravou-se em ano pandémico com quase 10% da população mundial subnutrida

Em 2020, ano marcado pela pandemia da doença covid-19, o mundo testemunhou um "agravamento dramático" da fome, com quase um décimo da população mundial a sofrer de subnutrição, revelaram hoje as Nações Unidas num novo relatório.

Entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas no mundo foi vítima do flagelo da fome em 2020, segundo estima o relatório anual "O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo" (conhecido pela designação SOFI), hoje divulgado a partir de Roma, Itália.

Trata-se do primeiro documento a fazer este tipo de avaliação em tempos pandémicos.