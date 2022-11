Vinte ativistas que participaram, este sábado, na marcha pelo clima, em Lisboa, invadiram as instalações da Ordem dos Contabilistas Certificados, devido à presença nas instalações do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. Os manifestantes foram arrastados para o exterior do edifício na Avenida Defensores de Chaves por agentes da PSP, ao mesmo tempo que centenas gritavam: “Fora, fora Costa Silva”.









Ver comentários