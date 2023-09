Foram colocados no Ensino Superior Público 50 767 estudantes. Os resultados da 2.ª fase da Candidatura Nacional de Acesso são divulgados hoje, e nesta fase, a que concorreram 20 399 candidatos, há 8190 que obtiveram colocação – 76% dos quais nas primeiras três opções. De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, sobram para a 3.









Ver comentários