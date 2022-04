Nos primeiros dois meses do ano registaram-se seis milhões de consultas nos centros de saúde, menos 5,3% do que em 2021, mas mais 10,4% do que em 2020. Os dados, provisórios, são da Administração Central do Sistema de Saúde, e foram anunciados esta sexta-feira pelo gabinete da ministra Marta Temido. Segundo a tutela, a atividade no Serviço Nacional de Saúde (SNS) “regista uma visível recuperação até ao final de fevereiro”.









