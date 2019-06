Força Aérea celebra dia da criança com vídeo protagonizado por 'pequenos heróis'

A Força Aérea Portuguesa celebra dia da criança, que se comemora a 01 de junho, com um vídeo protagonizado por 'pequenos heróis'.O vídeo simboliza a importância da infância na vida de cada um e como é fundamental "ter asas para aprender a voar". Os protagonistas são 'mini' militares."A infância precisa de asas. Feliz dia da criança", pode ler-se no final do vídeo comemorativo.