Força Aérea faz repatriamentos durante pandemia

A Força Aérea revelou este domingo todas as missões realizadas, desde 2 de fevereiro, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, entre as quais o repatriamento de 16 portugueses e dois brasileiros que se encontravam na cidade chinesa de Wuhan, onde o vírus foi detetado pela primeira vez. Os militares, a bordo de um C-130H, fizeram o transporte destas 18 pessoas entre França e Portugal. Já a 3 de março, um Falcon 50 repatriou três portugueses que estavam na Roménia.

Entre as missões, conta-se ainda o transporte de nove casos suspeitos de Covid-19, nos Açores, com cinco destes depois confirmados para a doença. A Força Aérea foi ainda responsável pelo transporte de reclusos libertados no âmbito do regime excecional de flexibilização das penas - oito presos foram levados de Ponta Delgada para as Lajes e outros dois do Funchal para Lisboa. O apoio logístico aos dois arquipélagos implicou ainda a realização de 16 voos, entre 17 de março e 1 de maio, "transportando passageiros e mais de 10 toneladas de material sanitário, hospitalar e equipamentos de proteção pessoal" para entidades civis e militares.

No âmbito da pandemia, foram criados dois centros de acolhimento, nas bases da Ota e de Beja. A primeira, que tem capacidade para 200 doentes, recebeu 172 refugiados que foram retirados de um hostel em Lisboa - a grande maioria (144) está testou positivo para a Covid-19. Em Beja, foram instaladas 76 camas para apoiar lares de idosos, caso se verifique a necessidade de evacuar alguma instituição.



Matrículas arrancam esta segunda-feira

As matrículas do ensino Pré-Escolar e do 1º ano do Básico arrancam esta segunda-feira. Devem ser feitas preferencialmente online, através do Portal das Matrículas (www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt). Para os restantes anos de escolaridade, do 2º ciclo ao 12º ano, começam a 26 de junho. O processo só não é automático para os alunos do 5º, 7º e 10º anos e em caso de transferência.

Autarcas expõem doentes

"Têm chegado à Comissão Nacional de Proteção de Dados queixas de cidadãos que, após diagnóstico de Covid-19, veem os seus dados pessoais, de identificação e contacto, incluindo de crianças, expostos na internet por autarquias locais", nota a entidade que fiscalizar o processamento de dados pessoais. A partilha leva à abertura de um processo de contraordenação e a coimas.

Data para retomar visitas

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Lino Maia, defendeu que é preciso "apontar uma data" para a retoma das visitas aos idosos em lares, considerando que "hoje [domingo] era já um dia bom". A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu este domingo que a proibição de visitas a lares de idosos devido à pandemia de Covid-19 está a ser "repensada".

Nadadores-salvadores

No Verão vão faltar nadadores-salvadores nas praias portuguesas, o alerta é da Guardião - Associação de Nadadores do Concelho de Odemira. A falta de cursos e o risco de contágio de Covid-19 nas praias são as principais razões apontadas para a falta de nadadores-salvadores na época balnear. "Este ano apenas foram formados 138", nota Licínio Matos, presidente da associação.

Casos sem qualquer sinal

Quase metade (48,7%) das pessoas sem qualquer tipo de sintomas ou contacto com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 testa positivo para a infeção pelo novo coronavírus, revelou um estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologias e Ciência. Mais de 11 mil pessoas foram inquiridas.