Força Aérea faz resgate no mar

Operação foi realizada com sucesso apesar das condições adversas.

12:25

A Força Aérea, em conjunto com a Marinha Portuguesa, resgatou um tripulante do navio "Monte da Guia", que precisava de assistência médica urgente, esta segunda-feira.



Segundo explica a Força Aérea em comunicado, foi usado um helicóptero EH-101 Merlin, que saiu do Montijo às 10h00 rumo ao estuário do Rio Tejo, onde se encontrava a embarcação.



O resgate foi realizado com sucesso apesar das condições adversas do mar, que apresentava "vagas com cerca de cinco metros e ventos fortes".



Terminada o salvamento, a vítima foi transportada para o aeroporto da Portela, em Lisboa, onde a esperava uma equipa médica do INEM.