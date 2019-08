Força Aérea faz três transportes urgentes de longa distância em 48 horas. Entre os pacientes está um bebé de cinco meses

Nas últimas 48 horas, a Força Aérea realizou três missões de transporte urgentes de pacientes dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira para o Continente. Entre os pacientes transportados está um bebé de cinco meses que foi transportado do Funchal esta quarta-feira por um Falcon 50.

A primeira urgência ocorreu a 5 de agosto, tendo uma aeronave Falcon 50, da Esquadra 504 – "Linces", descolado da Portela pelas 17h05, com destino à ilha de São Miguel, nos Açores. Após o embarque do paciente, a aeronave regressou ao Continente, tendo aterrado no Porto pelas 23h05.

O segundo transporte ocorreu esta terça-feira, pelas 16h00, quando os "Linces" voltaram a ser chamados para voarem até Ponta Delgada. A missão terminou pelas 20h45, com o paciente a ser transferido para os cuidados do INEM e a seguir para uma unidade hospitalar de Lisboa.

Treze horas depois foi necessário o transporte de urgência do bebé de cinco meses. A missão terminou pelas 15h00.