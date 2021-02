Força Aérea transfere mais quatro doentes Covid graves de Lisboa para hospitais no Porto

A Força Aérea vai transferir, na tarde desta quarta-feira, mais quatro doentes graves com Covid-19 de Lisboa para o Porto, apurou o CM junto de fontes na área da Saúde.

O transporte será realizado entre o Aeródromo de Trânsito n.º 1, em Figo Maduro, e o aeroporto Sá Carneiro, no Grande Porto, numa aeronave C-295. Será acompanhado por médicos e enfermeiros do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea.

Trata-se, pelo menos, da terceira transferência do género. Anteriormente foi realizada uma, com três doentes, para o Funchal, e outra, com quatro, também para o Porto.

O objetivo é libertar camas em unidade de cuidados intensivos dos hospitais da Grande Lisboa.