Força portuguesa preparada para combater qualquer tipo de fogo no Canadá

Os 140 operacionais portugueses da Força Nacional Conjunta que partiu esta quarta-feira para o Canadá estão preparados para combater qualquer tipo de incêndios florestais, disse hoje aos jornalistas Armando Silva, do Comando Regional do Norte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"Estamos preparados para toda a tipologia de combate a fogos florestais", disse aos jornalistas Armando Silva, 2.º comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Comando Regional do Norte, na altura do embarque dos 140 operacionais que constituem a Força Nacional Conjunta que vai ajudar a combater os fogos no Canadá.