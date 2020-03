Forças Armadas acolhem médicos voluntários para combate ao coronavírus

As Forças Armadas estão a acolher médicos, em voluntariado, que já fizeram parte dos ramos ou que estejam no setor privado, para servirem nas duas mil camas que os militares vão disponibilizar ao Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da mitigação da pandemia do Covid-19, apurou o CM.

Essas camas serão instaladas em unidades da Marinha, Exército e Força Aérea, de norte a sul do Continen e nas regiões autónomas, e visam maioritariamente internar doentes ligeiros que não necessitem de cuidados intensivos ou intermédios. Casos mais graves vão ter camas nos pólos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas.

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, que esta quarta-feira já se tinha disponibilizado ao Governo para ajudar a combater a pandemia, é capitão-médico do Exército (está com licença) e poderá ser um dos voluntários a entrar neste programa.